Девушка из Эстонии рассказала, как Свидетели Иеговы разрушили ее жизнь

Жительница эстонского города Валга Анита рассказала журналисту TV3 Катрин Луст, как ее родители вступили в ряды религиозной организации Свидетели Иеговы, и это разрушило их жизнь.

22-летняя Анита родилась и выросла в Валге. Несмотря на то, что ее родители живут там же,

девушка уже несколько лет с ними не общается и живет сама по себе. Восемь лет назад, когда Аните исполнилось 14 лет, отец выгнал ее из дома.

Анита родилась в семье иеговистов. Ее отец вступил в религиозную организацию за пару лет до рождения дочери. Мать изучала юриспруденцию в Тартуском университете, а позже была судьей в Тарту и Валге. Теперь она работает уборщицей - община поощряет скромность, в том числе и в выборе места работы.

По словам Аниты, поначалу ее мать не хотела вступать в общину, но, как ей казалось, иеговисты положительно влияли на ее мужа, и спустя какое-то время она все же решила примкнуть к Свидетелям Иеговы.

В раннем детстве Анита не осознавала, что ее жизнь отличается от жизни остальных детей.

Проблемы начались в детском саду - например, ей не разрешали праздновать с другими детьми Рождество. Еще хуже стало в школе, где, по словам девушки, ее не понимали ни учителя, ни сверстники.

Началась травля.

Сейчас Анита сожалеет о том, на что она, будучи ребенком, не могла повлиять, а именно - о крещении. По ее словам, если крещенный решит покинуть общину, он больше не сможет общаться с ее членами, в том числе и со своими родителями.

Именно это произошло и с ней. Девочке было 13, когда она сказала родителям, что больше не хочет ходить на собрания Свидетелей Иеговы. Отец не смог это принять и в какой-то момент потерял контроль над собой. По словам Аниты, он воспринял ее уход как смерть, для него дочь умерла.

«Была ситуация, когда мне мама уже сама сказала, чтобы я бежала из дома и пряталась, потому что отец был в бешенстве, и я была вынуждена от него прятаться - в бане, на чердаке.

Он выламывал двери. У него совсем поехала крыша на этой почве», - вспоминает девушка.

По словам Аниты, отец ее бил, и не один раз. «Он бил меня ногами по лодыжкам, унижал. Из-за этого у меня потом несколько лет была депрессия», - признается она.

Несмотря на это, девушка отца не винит, а обвиняет во всем Свидетелей Иеговы. Она убеждена, что в организации занимаются промыванием мозгов и что в Эстонии Свидетелей Иеговы необходимо запретить.

Катрин Луст поговорила с членами и руководством общины иеговистов. Встретилась она и с отцом Аниты - Михаилом.

На вопрос о том, бил ли он свою дочь, Михаил признался, что

первый месяц после того, как Анита объявила о своем решении покинуть общину, был тяжелым для всех, и он позволил себе то, чего нельзя было допускать.

«Тогда мы все совершали ошибки. Я делал ошибки, Анита, ее мать. Я сделал то, чего нельзя было делать. Но это был единичный случай. Мне было очень сложно. Я принес свои извинения, и они были приняты».

Он не согласен со словам дочери, считающей, что для родителей она умерла: «Она для нас не умерла! Мы ее ждем. Ждем, чтобы она вернулась домой. Там у нее своя кровать, свое место, это и ее дом тоже. Я скучаю по ней каждый день», - говорит он.

Михаил уверяет, что примет дочь, даже если она не вернется к Свидетелям Иеговы. Но Анита этому не верит и говорит, что примут ее лишь тогда, когда она снова вступит в общину.