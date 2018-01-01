Рожденная 18 ноября 1918 года: ровесница Латвии делится секретом долголетия

Нина Евстафьевна Игнатьева отмечает свой день рождения 18 ноября. Казалось бы, что тут такого, ведь много кто родился в этот день. Но бабушка Нина особенная – она родилась 18 ноября 1918 года, в День провозглашения Латвийской Республики. Латвии и Нине Евстафьевне исполнилось 99 лет.

В квартире у Нины Евстафьевны чувствуется запах ванили.

В коридоре журналистов встречает невысокая пожилая женщина. Аккуратно уложенные волосы, кокетливо повязанный яркий шарфик – с трудом верится, что ей столько лет.

Воздушная гимнастика и два года настоящей любви

В гостиной на журнальном столике лежит потрепанный фотоальбом, словно его принесли из музея. На пожелтевших от времени страницах - фотографии, будто кадры немного кино: пухленькая девушка в коротком платьице с отделкой белым мехом.

FOTO: riga.lv/из личного архива

«Когда мне было 16 лет, я увидела объявление о том, что Государственное объединение музыки, эстрады и цирка набирает стажеров. Конкурс был 16 человек на место, и я получила это место. Без разрешения родителей уехала в Москву…

Занималась воздушной акробатикой - тогда не было никаких страховок, поэтому много было несчастных случаев. Но меня это не пугало - девчонка я была рисковая»,

- смеется Нина Евстафьевна.

FOTO: riga.lv/из личного архива

Но цирковая жизнь закончилась, когда она встретила молодого, интеллигентного Дия Веселовского - любовь всей своей жизни. Нина Евстафьевна не может сдержать слез, когда показывает фотографии любимого мужа.

«Судьба дала нам очень мало времени - всего два года, но он остался любовью всей моей жизни. Он был убит в начале войны… Мой сын Лев очень похож на него, любит меня и защищает», - говорит Нина Евстафьевна, бросая любящий взгляд на своего 76-летнего старшего сына - высокого, подтянутого мужчину, мамину гордость - олимпийского чемпиона по волейболу 2002 года.

«Он все время переживает, что я упаду, сломаю себе что-нибудь. А я на него злюсь - в цирке не разбилась, значит, и сейчас не упаду», - задорно смеется Нина Евстафьевна, украдкой смахивая слезу.

«В каждом городе, куда я ни приезжала, у меня была традиция – нырнуть в реку с железнодорожного моста. Все лежат на берегу, загорают, а я забираюсь на мост - и вниз, до дна доставала. Любила я в молодости пощекотать нервишки и себе, и окружающим», - повествует Нина Евстафьевна. Воздушная гимнастка, ну что тут еще сказать?

FOTO: riga.lv

Секрет долголетия

Нина Евстафьевна трудилась на базе по снабжению топливом, где порой приходилось самой разгружать грузовики с дровами и углем. «Несколько лет назад сын отправил меня на обследование. Так там весь медперсонал приходил на меня посмотреть - удивлялись, как в таком возрасте могут быть такие хорошие анализы. Я вообще не хожу к врачам и не пью лекарств», - говорит Нина Евстафьевна.

«Я ем все. Очень люблю мясо, овощи, фрукты. У меня дома всегда есть бананы, если сезон - хурма и ананасы. Не могу жить без супа. Вообще могу сказать, что большую часть жизни ела то, что было, и никаких диет или ограничений. Никаких витаминов и добавок»,

- отмечает Нина Евстафьевна и продолжает. - Никогда не завидовать, желать людям добра и смеяться - вот и весь мой секрет долголетия».

FOTO: riga.lv

Ровесница Республики

«Я счастлива, что родилась вместе с Латвией - страной, которую очень люблю и рада быть ее частью», - говорит Нина Евстафьевна, показывая поздравительные открытки от нескольких президентов Латвии и других крупных чиновников. Она оставила цирковую арену и восхищение зрителей ради своего любимого мужчины, которого так рано потеряла.

«Но судьба преподнесла мне подарок - рождение вместе с любимой страной и пусть редкое, но внимание президентов, фотографов, журналистов»,

– говорит Нина Евстафьевна. Ведь вспышки фотокамер и внимание зрителей когда-то были ее маленькой мечтой и целью.

У Нины Евстафьевны трое детей и четверо внуков, правнуков еще нет. «Ждем, все ждем, но пока их нет. Надеюсь дождаться, очень хочу их увидеть», - делится Нина Евстафьевны, прощаясь с нами теплым и мягким рукопожатием с уверенностью на наш визит и на столетний юбилей.