Лена Ленина проспорила Ларисе Долиной в предновогоднем похудении

Все дамы перед праздниками пытаются сесть на диету в ожидании новогодних перееданий. Лариса Долина и Лена Ленина поспорили, кто из подруг перед Новым годом скинет больше килограммов за неделю. Одна на своей любимой кефирной диете, вторая - на яблочной. Победила Долина.

Фрукты оказались богаты фруктозой и более калорийной пищей, а такая диета могла бы оздоровить и помочь похудеть за полгода, но не за неделю.

И это при том, что на кефирной диете Ларисе не пришлось сидеть всю неделю, хватило трех дней, а Лена добросовестно ела все семь дней одни яблоки.

Пришлось владелице сети студий маникюра Лены Лениной за проигрыш в качестве штрафной выставить приятельнице целый ящик Семушка с орехами и сухофруктами.