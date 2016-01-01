Бывшая первая леди Латвии, будучи врачом, выживает на «минималку»

В интервью журналу «Veselība» врач-эндокринолог Даце Сейсума - рассказала, что работает в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (в дневном стационаре и в поликлинике при больнице), а также в клинике «Aura» - то есть фактически в трех (!) местах, за что получает минимальную зарплату - 430 евро.

«Пока мой муж меня содержал, я не видела проблемы в низкооплачиваемой работе врача, теперь же, когда мы развелись и надо как-то жить самой, у меня просто руки опускаются, когда в день зарплаты я получаю на свой счет такую сумму»,

- отметила бывшая первая леди страны.

«В больнице я должна находиться четыре часа, за которые мне платят зарплату, хотя реально четыре часа я работаю только по понедельникам, во все остальные дни у меня сверхурочные, за которые мне никто не платит.

Свою зарплату я могу легко рассчитать: без налогов почасовая ставка 4,36 евро, то есть в день это в среднем 17 евро, после уплаты налогов – около 12.

За 20 рабочих дней в больнице за отработанные часы я получаю зарплату 240 евро, а если в стране длинные официальные выходные, то это как отпуск за свой счет, и зарплата еще меньше»,

- призналась журналу «Veselība» доктор.

Тем не менее, как отмечает издание, Сейсуме нравится ее работа - ей это интересно и доставляет удовольствие.

Напомним, Даце Сейсума и Андрис Берзиньш поженились в июле 2011 года, но в январе 2016-го они развелись. У пары есть сын -Кристапс Андрис Берзиньш.

Даце Сейсума: