Свадьба года: хроника сказочного дня в фото и видео TVNET

Последние месяцы весь мир обсуждал предстоящее событие года в Великобритании - свадьбу принца Гарри и экс-актрисы Меган Маркл, и вот этот долгожданный день и даже час настал! Ожидалось, что за прибытием новобрачных в Виндзорский замок будут следить более 100 тысяч британцев и гостей Туманного Альбиона. Уверены, что их было никак не меньше. А пользователи Сети по всему миру наблюдали за происходящим сегодня в Лондоне благодаря прямой трансляции этого грандиозного торжества.

И вот официальная церемония завершена,

принц Гарри и Меган Маркл сказали друг другу заветное «Да!» перед алтарем, впервые поцеловались в статусе теперь уже мужа и жены и прокатились перед ликующей публикой в карете.

Для тех, кто не имел возможности увидеть все это в прямом эфире, Русский TVNET предлагает хронику дня в фото и видео.

Смотрите, как все было волшебно! И не забывайте, что еще не вечер - мы будем постоянно дополнять эту подборку новыми кадрами...

