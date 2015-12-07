Знаменитую модель - музу Маккуина нашли мертвой

В Челси нашли тело прославленной модели, экс-супруги финансиста Ната Ротшильда Аннабель Нейлсон. По предварительным выводам полиции, она умерла естественной смертью, сообщает korrespondent.net.
Популярная модель Аннабель Нейлсон ушла из жизни в возрасте 49 лет. Тело нашли неподалеку от ее собственного дома в Челси. Такая информация появилась в издании The Daily Mail.
Местные СМИ сообщают, что, по версии правоохранительных органов, умерла модель от естественных причин.
Аннабель Нейлсон - экс-супруга единственного наследника барона Джейкоба Ротшильда - финансиста Ната Ротшильда. Модель и миллионер расстались через три года после свадьбы.
Аннабель поддерживала теплые отношения с модельером Александром Маккуином, музой которого являлась долгие годы. В 2010-м он покончил с собой. Предполагают, что Нейлсон последняя, кто видел его живым.
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Свои соболезнования в Instagram уже выразила одна из близких подруг Аннабель Нейлсон - супермодель Кейт Мосс.