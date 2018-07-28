Убили своего: буйные фанаты в пьяной драке забили до смерти сотоварища

Часть фанатов приехала из Петербурга – они собирались на матч за Суперкубок с "Локомотивом" в Нижнем Новгороде. По итогам потасовки 30-летний фанат ЦСКА погиб, двое с серьезными травмами находятся в больнице.

Теперь следователи ищут участников пьяной драки, заявила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - отметила Марковская.

По ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.