Сб, 28.07.2018
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Убили своего: буйные фанаты в пьяной драке забили до смерти сотоварища

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Фанат ЦСКА. Фото иллюстративное.

ФОТО: IAN KINGTON / AFP

Сегодня ночью на Курском вокзале Москве случилась массовая драка. Отмечается, что друг с другом подрались фанаты ЦСКА. При этом драка была серьезной, передает "Спорт-Экспресс".

Часть фанатов приехала из Петербурга – они собирались на матч за Суперкубок с "Локомотивом" в Нижнем Новгороде. По итогам потасовки 30-летний фанат ЦСКА погиб, двое с серьезными травмами находятся в больнице.

Теперь следователи ищут участников пьяной драки, заявила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - отметила Марковская.

По ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). "Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала представитель следствия, добавив, что проводятся следственные действия с организатором конфликта.

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