В Риге Mercedes, пролетев по тротуару, врезался в припаркованные машины

Передача “Degpunktā” встретила водителя "летящего" “Mercedes”. Он был не особо разговорчив и заявил, что во всем виноват совсем другой шофер.

На видео видно, как автомобиль влетает в припаркованные автомобили в нескольких метрах от пешеходов, среди которых женщина с ребенком. При этом несколько стоящих на парковке автомобилей превращаются в "кучу малу".