Пт, 28.09.2018
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В Риге Mercedes, пролетев по тротуару, врезался в припаркованные машины

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ФОТО: Скриншот с видео

В среду, 26 сентября около 13 часов на улице Маскавас автомобиль Mercedes  врезался в стоящие на автостоянке автомобили. По чистой случайности, никто, в том числе, прогуливающаяся по тротуару мама с коляской, не пострадали.

Передача “Degpunktā” встретила водителя "летящего" “Mercedes”. Он был не особо разговорчив и заявил, что во всем виноват совсем другой шофер.

На видео видно, как автомобиль влетает в припаркованные автомобили в нескольких метрах от пешеходов, среди которых женщина с ребенком. При этом несколько стоящих на парковке автомобилей превращаются в "кучу малу".

Полиция выясняет, что случилось с участником дорожного движения, который не справился с управлением. 

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