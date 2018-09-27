В Риге Mercedes, пролетев по тротуару, врезался в припаркованные машины
27 сентября 2018, 17:59
В среду, 26 сентября около 13 часов на улице Маскавас автомобиль Mercedes врезался в стоящие на автостоянке автомобили. По чистой случайности, никто, в том числе, прогуливающаяся по тротуару мама с коляской, не пострадали.
Передача “Degpunktā” встретила водителя "летящего" “Mercedes”. Он был не особо разговорчив и заявил, что во всем виноват совсем другой шофер.
На видео видно, как автомобиль влетает в припаркованные автомобили в нескольких метрах от пешеходов, среди которых женщина с ребенком. При этом несколько стоящих на парковке автомобилей превращаются в "кучу малу".
Полиция выясняет, что случилось с участником дорожного движения, который не справился с управлением.