В Даугавгриве ветер в порывах усилился до 25 метров в секунду

В центре Риги порывы ветра не превышают 20 м/с.

Уровень воды в столице - как в море, так и Даугаве - поднялся до 130 сантиметров по латвийской системе высот, а в ближайшие часы может достичь 155 сантиметров, что соответствует оранжевому уровню предупреждения об опасности. Во второй половине дня нагнанная ветром вода начнет спадать.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ветер на большей части территории Латвии начнет стихать, только в Латгале до середины дня сохранятся порывы до 16-21 метра в секунду.

Ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с градом. Температура воздуха днем составит +8..+13 градусов.