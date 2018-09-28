28 сентября 2018, 10:38
56-летняя актриса Марсия Кросс, сыгравшая в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", призналась в соцсетях, что ей удалось победить рак.
Рыжеволосая актриса долго скрывала тот факт, что больна раком, но недавно она опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без своей огненной шевелюры.
Кросс призналась, что сложнее всего было расстаться с волосами. Однако она счастлива, что жива.
Актриса попросила других, переживших подобное, рассказать, каково это - потерять волосы.
Фотогалерея: "Отчаянные домохозяйки"
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