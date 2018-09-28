Сб, 29.09.2018
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"Отчаянная домохозяйка" после борьбы с раком опубликовала смелое фото Она победила!

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ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

56-летняя актриса Марсия Кросс, сыгравшая в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", призналась в соцсетях, что ей удалось победить рак.

Рыжеволосая актриса долго скрывала тот факт, что больна раком, но недавно она опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без своей огненной шевелюры.

Кросс призналась, что сложнее всего было расстаться с волосами. Однако она счастлива, что жива.

Актриса попросила других, переживших подобное, рассказать, каково это - потерять волосы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bree trying to get a man (her painter) just like Susan😋

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ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Фотогалерея: "Отчаянные домохозяйки"

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