Женская сборная США стала чемпионом мира по баскетболу

Самой результативной в составе сборной США была Бриттни Гринер, которая заработала 10 очков. У австралией больше всех заработала Аланна Смит (10 очков).

Это десятая победа женской сборной США на чемпионатах мира. Ранее они побеждали на мировых первенствах в 1953, 1957, 1979, 1986, 1990,1998, 2002, 2010 и 2014 годах.

Американские баскетболистки вышли в финал чемпионата мира в третий раз подряд. С 1979 года женская сборная США на каждом чемпионате мира попадала в тройку лучших команд планетыю

Что касается австралиек, то они дошли до финала второй раз в истории. В первый раз это случилось в 2006 году и тогда сборная Австралии праздновала победу. На прошлом чемпионате мира австралийки стали третьими.

В матче за третье место сборная Испании обыграла Бельгию - 67:60 (15:15, 17:12, 23:16, 12:17).