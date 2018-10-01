Женская сборная США стала чемпионом мира по баскетболу

Баскетболистки сборной США в воскресенье стали чемпионками мира. В финальном матче американки уверенно обыграли Австралию со счётом 73:56 (20:15, 15:12, 26:11, 12:18).
Самой результативной в составе сборной США была Бриттни Гринер, которая заработала 10 очков. У австралией больше всех заработала Аланна Смит (10 очков).
Это десятая победа женской сборной США на чемпионатах мира. Ранее они побеждали на мировых первенствах в 1953, 1957, 1979, 1986, 1990,1998, 2002, 2010 и 2014 годах.
Американские баскетболистки вышли в финал чемпионата мира в третий раз подряд. С 1979 года женская сборная США на каждом чемпионате мира попадала в тройку лучших команд планетыю
Что касается австралиек, то они дошли до финала второй раз в истории. В первый раз это случилось в 2006 году и тогда сборная Австралии праздновала победу. На прошлом чемпионате мира австралийки стали третьими.
В матче за третье место сборная Испании обыграла Бельгию - 67:60 (15:15, 17:12, 23:16, 12:17).
Для сборной Латвии этот чемпионат мира стал дебютным. К сожалению, наши баскетболиски не смогли преодолеть групповой этап, проиграв все три матча.