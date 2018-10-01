Ранее Латвийское телевидение со ссылкой на начальника Криминальной полиции Управления курземского региона Госполиции Риманта Карклиньша, сообщило, что нападение может быть попыткой заказного убийства. Преступление направлено против лиц, которые находились в автомобиле, и это позволяет считать, что именно эти лица были целью нападения.