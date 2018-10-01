Как мы уже сообщали, в воскресенье возле частного лечебного учреждения в волости Лажас Айзпутского края был обстрелян автомобиль. Огнестрельные ранения получили три человека.
Более подробную информацию полиция обещает предоставить в понедельник.
Ранее Латвийское телевидение со ссылкой на начальника Криминальной полиции Управления курземского региона Госполиции Риманта Карклиньша, сообщило, что нападение может быть попыткой заказного убийства. Преступление направлено против лиц, которые находились в автомобиле, и это позволяет считать, что именно эти лица были целью нападения.
Карклиньш указал, что в преступлении просматриваются приметы заказного убийства, начат уголовный процесс по факту попытки убийства.
Полиция просит отозваться всех, кто может помочь в расследовании.
В свою очередь, в соцсетях появилось фото автомобиля, по которому вчера стреляли.