Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Умер известный актер и сатирик Роман Карцев

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ФОТО: РИА

Известный актер и сатирик, заслуженный артист Роман Карцев умер в возрасте 79 лет во вторник, 2 октября.

Об этом в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.

Роман Карцев - коренной одессит, известный актер и заслуженный артистр РСФСР и народный артист РФ. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Карцев также снимался в кино. Среди фильмов, принесших ему наибольшую известность - Собачье сердце, Старые клячи, Небеса обетованные и Мастер и Маргарита.

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