Умер известный актер и сатирик Роман Карцев
2 октября 2018, 12:05
Известный актер и сатирик, заслуженный артист Роман Карцев умер в возрасте 79 лет во вторник, 2 октября.
Об этом в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.
Роман Карцев - коренной одессит, известный актер и заслуженный артистр РСФСР и народный артист РФ. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.
Карцев также снимался в кино. Среди фильмов, принесших ему наибольшую известность - Собачье сердце, Старые клячи, Небеса обетованные и Мастер и Маргарита.