Анна Коулман Лэдд - женщина, которая создавала новые лица жертвам войны

В Первой мировой войне погибли миллионы солдат и гражданских, еще больше получили серьезные ранения, но выжили. Самыми неприятными были травмы лица, ведь людям надо было продолжать жить. Единственным спасением были портретные маски.
Во времена, когда пластическая хирургия еще не существовала, а ранения лица были настолько серьезны, что мешали существовать в обществе, на помощь приходили портретные маски.
Эту технику создал английский скульптор Френсис Дервент Вуд (Francis Derwent Wood), а усовершенствовала американка Анна Коулман Лэдд (Anna Coleman Ladd). Портретные маски создавали по фотографиям, сделанным до ранения, чтобы маска совпадала со скулами и щеками пациента.
Все началось в 1917 году, когда Анна работала в Бостоне и прочитала про скульптора, который руководил мастерской по изготовлению масок для пострадавших в войне. Воодушевленная этой идеей Анна создала свою собственную мастерскую в Париже и начала делать новые лица тем несчастным, у которых их отобрала война.
Чтобы изготовить маску, Анне сначала надо было делать гипсовый отпечаток лица. Потом, используя информацию, полученную с фотографии пациента и рассказа, Анна создавала недостающую часть лица, пока пациент не говорил: “C’est moi!” (Это я!). Когда дело было сделано, Анна создавала недостающие части латексной маски. Некоторые из таких масок закрывали все лицо, другие - только часть.
Дальше маску красили прямо на лице пациента, чтобы тон максимально подходил к естественному цвету лица.
Интересно, что если ранение повреждало весь рот, то Анна делала такую маску, чтобы в районе рта было отверстие для сигареты. Тем, кто хотел усы, Анна добавляла и их.
Маски Анна создавала с чрезвычайной тщательностью, чтобы люди, которые защищали свою страну, могли бы вернуться домой в более-менее нормальном виде.
Примерно за год Анна с коллегами изготовила почти сотню масок. Средняя цена была 18 долларов, но большую часть покрывали пожертвования. Когда война закончилась, Красный крест больше не мог финансировать изготовление масок, поэтому мастерскую пришлось закрыть. Анна вернулась в Бостон и продолжила работать скульптором.