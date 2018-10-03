Анна Коулман Лэдд - женщина, которая создавала новые лица жертвам войны

Во времена, когда пластическая хирургия еще не существовала, а ранения лица были настолько серьезны, что мешали существовать в обществе, на помощь приходили портретные маски.

Эту технику создал английский скульптор Френсис Дервент Вуд (Francis Derwent Wood), а усовершенствовала американка Анна Коулман Лэдд (Anna Coleman Ladd). Портретные маски создавали по фотографиям, сделанным до ранения, чтобы маска совпадала со скулами и щеками пациента.

ФОТО: Wikimedia Commons

Все началось в 1917 году, когда Анна работала в Бостоне и прочитала про скульптора, который руководил мастерской по изготовлению масок для пострадавших в войне. Воодушевленная этой идеей Анна создала свою собственную мастерскую в Париже и начала делать новые лица тем несчастным, у которых их отобрала война.

Чтобы изготовить маску, Анне сначала надо было делать гипсовый отпечаток лица. Потом, используя информацию, полученную с фотографии пациента и рассказа, Анна создавала недостающую часть лица, пока пациент не говорил: “C’est moi!” (Это я!). Когда дело было сделано, Анна создавала недостающие части латексной маски. Некоторые из таких масок закрывали все лицо, другие - только часть.

ФОТО: Wikimedia Commons

Дальше маску красили прямо на лице пациента, чтобы тон максимально подходил к естественному цвету лица.

Интересно, что если ранение повреждало весь рот, то Анна делала такую маску, чтобы в районе рта было отверстие для сигареты. Тем, кто хотел усы, Анна добавляла и их.

Маски Анна создавала с чрезвычайной тщательностью, чтобы люди, которые защищали свою страну, могли бы вернуться домой в более-менее нормальном виде.