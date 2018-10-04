Неловкий момент: герцог и герцогиня Сассекские столкнулись в Австралии с экс-возлюбленной принца Гарри

На одном из приемов во время поездки герцога и герцогини Сассекских в Австралию принц Гарри попал в весьма неловкую ситуацию - он буквально лицом к лицу столкнулся со своей бывшей возлюбленной - актрисой Дженной Коулман, с которой у него был непродолжительный роман в 2015 году.
Как рассказали очевидцы, внук Елизаветы II никак не мог избежать встречи с Дженной, когда направлялся к столику, где его ждала Меган. Принц смутился и сделал вид, что не заметил девушку.
Сама же звезда сериала "Доктор Кто", увидев Гарри, совершенно не изменилась в лице и даже улыбнулась, показав, что вовсе не против общения с ним.
"К слову, Гарри во время этого светского мероприятия поприветствовал всех, кроме Дженны. Меган же, судя по всему, не стала придавать значения этой неловкой ситуации. Впрочем, она запросто могла этого и не заметить", - сообщили анонимные свидетели журналистам издания Vanity Fair.
Напомним, что еще две экс-возлюбленные принца Гарри - Крессида Бонас и Челси Дэйви - даже присутствовали на его свадьбе с Меган Маркл.
Крессида Бонас на свадьбе принца Гарри
Челси Дэйви на свадьбе принца Гарри