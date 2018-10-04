Неловкий момент: герцог и герцогиня Сассекские столкнулись в Австралии с экс-возлюбленной принца Гарри

На одном из приемов во время поездки герцога и герцогини Сассекских в Австралию принц Гарри попал в весьма неловкую ситуацию - он буквально лицом к лицу столкнулся со своей бывшей возлюбленной - актрисой Дженной Коулман, с которой у него был непродолжительный роман в 2015 году.