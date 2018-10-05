Вступил в силу запрет на предвыборную агитацию

5 и 6 октября запрещено размещение материалов предвыборной агитации в общественных помещениях, изданиях прессы, структурах публичных лиц и обществах капитала, осуществление агитации как платной услуги в публичных электронных сетях связи, включая интернет. Исключение составляет размещение объявлений о встречах кандидатов в депутаты с избирателями.

Соблюдение порядка предвыборной агитации и правил размещения агитационных материалов контролируют Госполиция и муниципальная полиция.

О случаях возможного нарушения ограничений финансирования предвыборной агитации и скрытой предвыборной агитации жители могут сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по тел. 8000 2070, 67 356 161 или в мобильном приложении "Сообщи БПБК".