В пятницу, 5 октября, в Латвии вступил в силу запрет на предвыборную агитацию, он будет действовать также в субботу, в день выборов Сейма.
5 и 6 октября запрещено размещение материалов предвыборной агитации в общественных помещениях, изданиях прессы, структурах публичных лиц и обществах капитала, осуществление агитации как платной услуги в публичных электронных сетях связи, включая интернет. Исключение составляет размещение объявлений о встречах кандидатов в депутаты с избирателями.
Соблюдение порядка предвыборной агитации и правил размещения агитационных материалов контролируют Госполиция и муниципальная полиция.
О случаях возможного нарушения ограничений финансирования предвыборной агитации и скрытой предвыборной агитации жители могут сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по тел. 8000 2070, 67 356 161 или в мобильном приложении "Сообщи БПБК".
Полиция безопасности призывает жителей сообщать о возможных случаях подкупа избирателей и о подозрениях в возможных противозаконных действиях члена избирательной комиссии по тел. 67 208 964 или по электронной почте "dpdd@dp.gov.lv".