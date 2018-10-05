Сегодня рижское "Динамо" гостит у Боба Хартли и "Авангарда"

В Россию команда Гирта Анкипанса отправилась в четверг. Из-за травм на выезд не поехали Увис Балинскис, Микелис Редлихс и Брэндон Макмиллан, при этом в состав были включены Гинтс Мейя и Кристап Зиле.

Несмотря на то, что последние игры "Динамо" играет не столь результативно и потерпело два поражения подряд, команда по-прежнему держится в верхней части Западной конференции.

"Авангард" - один из сюрпризов этого сезона. Команда, которая из-за плохого состояния домашней арены ("Омск Арена") вынуждена проводить домашние игры в Подмосковье, в этом сезоне потерпела всего одно поражение и держится в хвосте у екатеринбургского "Автомобилиста", который пока что идет без поражений. Он одержал 13 победа подряд, не упустив ни одного очка.

В рядах "Динамо" больше нет американского защитника Кейда Фэйрчайлда, который стал первым уволенным игроком рижского клуба в этом сезоне.

Отлично в рядах "Динамо" играют шведский нападающий Линус Виделль и итальянский защитник Мэтью Майоне, который набирают очки один за другим. Первый с 9+7 (голы + передачи) - самый результативный игрок всего турнира, тогда как Майоне - лучший среди защитников. На его счету 3+12 очков.

В составе "Авангарда" по 11 очков набрали Сергей Широков и Илья Михеев.

Хартли стал главным тренером омского клуба перед этим сезоном.

Боб Хартли ФОТО: TASS/LETA

В Западной конференции "Динамо" с 13 очками в 12 матчах занимает пятое место, тогда как "Авангард" с 24 очками в 13 матчах занимает на Востоке вторую строчку.