Бой Хабиба и Конора утром, рижское "Динамо" против "Сибири" и много футбола

7 октября

05:00 Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова

Похоже на то, что об этом бое слышали даже те, кто не интересуется смешанными единоборствами. Несколько раз в неделю появлялись новые подробности предстоящего поединка, который многие окрестили самым ожидаемым в этом году. Событие на самом деле долгожданное и соберёт у экранов своих телевизоров и мониторов миллионы человек по всему миру. Советуем завести будильник, так как бой начнётся примерно в 5 утра по латвийскому времени. Здесь мы подробно рассказываем почему бой Макгрегора и Нурмагомедова - это круто.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор ФОТО: Reuters/LETA

13:30 Сибирь Новосибирск - Динамо Рига

Рижское "Динамо" продолжает свою выездную серию. После поражения от "Авангарда" (2:5), подопечным Гирта Анкипанса предстоит сыграть с новосибирской "Сибирью". Рижане проиграли последние три матча, а шайба в воротах нашего голкипера в последних трёх встречах побывала 16 раз. Это достаточно много, поэтому "Динамо" необходима победа, чтобы прервать эту чёрную полосу и обрести уверенность.

У "Сибири" дела обстоят ещё хуже - с начала чемпионата команда победила всего раз и с двумя очками занимает последнее место в Восточной конференции. В начале сентября "Сибирь" играла с "Динамо" в Риге и тогда наша команда одержала уверенную победу - 3:0. Будем надеятся, что и на выезде подопечные Анкипанса заработают ценные очки.

16:30 Зенит - Краснодар

После хоккея воскресный вечер захватит футбол. В 16:30 в Санкт-Петерубрге состоится встреча "Зенита" и "Краснодара". Подопечные Сергея Семака на данный момент возглавляют чемпионат России (22 очка), а следом за ними идёт как раз "Краснодар" (19 очков). Матч имеет принципиальное значение, так как результат повлияет на распределение мест в турнирной таблице.

"Краснодар" на этой неделе одержал победу в Лиге Европы, обыграв знаменитую "Севилью" (2:1). Эта победа для "быков" стала второй на групповом этапе. "Зенит", который также участвует в розыгрыше Лиги Европы, одержал свою первую победу - единственный гол Кокорина принёс победу питерцам над чешской "Славией". Будет интересно, как между собой сыграю две на сегодняшний день лучшие команды России.

"Зенит" Санкт-Петербург ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP/Scanpix

18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити

"Манчестер Сити" идёт на первом месте в чемпионате Англии, "Ливерпуль" - на втором. Между собой встречаются одни из лучших команд не только Англии, но и Европы. Стоит ли добавлять ещё что-то, чтобы этот матч стал для вас интересным? Просто поверьте, это центральный футбольный матч всех выходных. Такое пропускать нельзя.

19:00 ЦСКА Москва - Локомотив Москва

Для любителей российского футбола, есть ещё один поединок - московское дерби между "ЦСКА" и "Локомотивом". Если "Зенит" и "Краснодар" - это две лучшие российские команды прямо сейчас, то "Локомотив" и "ЦСКА" - это две команды, которые разочаровывают. Обе команды представлены в Лиге чемпионов, и если "армейцы" на этой неделе реабилитировались, сенсационно обыграв дома мадридский "Реал" (1:0), то действующий чемпион России проиграл второй матч подряд (против "Галатасарая" - 0:3, против "Шальке 04" - 0:1).

Кроме того, "железнодорожники" в чемпионате России на данный момент занимают 7-ю строчку. Пора брать себя в руки и начинать набирать очки, если команда хочет продлить себе участие в еврокубках и побороться за медали в чемпионате.