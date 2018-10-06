Напомнив о ''Brexit'', президент призвал избирателей голосовать на выборах

Проголосовав на 678-м избирательном участке в Огре, президент заявил журналистам, что важно не отдавать свой голос другим, не позволять решать за себя. В качестве наглядного примера он привел референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, когда "молодые люди, возможно, надеялись на то, что Великобритания ни в коем случае не выйдет из ЕС".

По словам Вейониса, это хороший пример, из которого нужно извлечь уроки. "Это означает, что нельзя оставаться дома, а нужно высказать свое мнение, проголосовать. И выбор у нас достаточно широк", - отметил президент.

Он подчеркнул, что нужно участвовать в каждых выборах. "Это возможность для нас как избирателей принять решение о том, как государство будет развиваться в ближайшие четыре года", - сказал президент.