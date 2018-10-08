РМС получило право обеспечивать микроавтобусное сообщение в Риге

Как сообщил агентству ЛЕТА представитель "Ригас сатиксме" Виктор Закис, стоимость договора составляет 96 млн евро, срок - восемь лет. Сотрудничество "Ригас сатиксме" и РМС началось с 2012 года, когда был заключен договор на 25 млн евро. Он предусматривал услуги на пять лет - до 30 апреля 2018 года.

Новый договор предусматривает обслуживание 12 маршрутов минибусов и семи маршрутов экспресс-бусов.

Закис напомнил, что процедура переговоров об организации в Риге микроавтобусного сообщения была объявлена летом 2016 года. Было выбрано два претендента - РМС и объединение "Лиепаяс аутобусу паркс" и "Nordeka".

"Лиепаяс аутобусу паркс" и "Nordeka" шесть раз оспаривали квалификационные требования, а позже и критерии оценки, содержащиеся в положении о конкурсе

По указаниям Бюро по надзору за закупками и суда в сентябре в положение были внесены последние поправки, после которых жалоб уже не поступало, и на процедуру переговоров заявку подал единственный претендент - РМС.