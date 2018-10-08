РМС получило право обеспечивать микроавтобусное сообщение в Риге

После длившейся почти два года процедуры переговоров ООО "Ригас микроаутобусу сатиксме" (РМС) снова получило право обеспечивать в столице пассажирские перевозки микроавтобусами.
Как сообщил агентству ЛЕТА представитель "Ригас сатиксме" Виктор Закис, стоимость договора составляет 96 млн евро, срок - восемь лет. Сотрудничество "Ригас сатиксме" и РМС началось с 2012 года, когда был заключен договор на 25 млн евро. Он предусматривал услуги на пять лет - до 30 апреля 2018 года.
Новый договор предусматривает обслуживание 12 маршрутов минибусов и семи маршрутов экспресс-бусов.
Закис напомнил, что процедура переговоров об организации в Риге микроавтобусного сообщения была объявлена летом 2016 года. Было выбрано два претендента - РМС и объединение "Лиепаяс аутобусу паркс" и "Nordeka".
"Лиепаяс аутобусу паркс" и "Nordeka" шесть раз оспаривали квалификационные требования, а позже и критерии оценки, содержащиеся в положении о конкурсе
По указаниям Бюро по надзору за закупками и суда в сентябре в положение были внесены последние поправки, после которых жалоб уже не поступало, и на процедуру переговоров заявку подал единственный претендент - РМС.
На время процедуры переговоров между РМС и "Ригас сатиксме" действовало дополнительное соглашение о перевозках до 30 октября 2020 года.