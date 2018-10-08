Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте. Фотографию она опубликовала в своем Instagram.
На снимке 13-летняя Кардашян сидит в рваных джинсах и белой футболке на водительском сиденье автомобиля и смотрит в камеру.
«90-е. Только я и мой пейджер сидим в машине родителей и изображаем, что умеем водить. Мне здесь 13. Тогда мы могли запрыгнуть в машину и улизнуть»,
— поведала 37-летняя телезвезда в описании к снимку.
Подписчикам понравилось детское естественное лицо Кардашян, отмечает Lenta.ru.
«Намного милее, чем сейчас. Натуральная красота. А теперь — сплошной ботокс и операции», — негодовали одни.
«Тогда ты была чиста и невинна. Тебе этого так не хватает сейчас», — согласились другие. «Просто чудо!» — восхищались русскоязычные комментаторы.
Это не первый раз, когда Ким выкладывает кадры из прошлого. В сентябре она показала, как выглядела в школьные годы. На том снимке тогда еще подросток Кардашян смеется перед камерой, а ее волосы отстрижены в короткое каре и украшены заколкой с желтым цветком.
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