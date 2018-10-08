«90-е. Только я и мой пейджер сидим в машине родителей и изображаем, что умеем водить. Мне здесь 13. Тогда мы могли запрыгнуть в машину и улизнуть»,

«Тогда ты была чиста и невинна. Тебе этого так не хватает сейчас», — согласились другие. «Просто чудо!» — восхищались русскоязычные комментаторы.

Это не первый раз, когда Ким выкладывает кадры из прошлого. В сентябре она показала, как выглядела в школьные годы. На том снимке тогда еще подросток Кардашян смеется перед камерой, а ее волосы отстрижены в короткое каре и украшены заколкой с желтым цветком.