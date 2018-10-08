Пн, 8.10.2018
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Чиста и невинна! Ким Кардашян показала, как выглядела в 13 лет Кто это?!

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Ким Кардашян

ФОТО: EDUARDO MUNOZ/Reuters/Scanpix

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте. Фотографию она опубликовала в своем Instagram.

На снимке 13-летняя Кардашян сидит в рваных джинсах и белой футболке на водительском сиденье автомобиля и смотрит в камеру.

«90-е. Только я и мой пейджер сидим в машине родителей и изображаем, что умеем водить. Мне здесь 13. Тогда мы могли запрыгнуть в машину и улизнуть»,

— поведала 37-летняя телезвезда в описании к снимку.

Подписчикам понравилось детское естественное лицо Кардашян, отмечает Lenta.ru.

«Намного милее, чем сейчас. Натуральная красота. А теперь — сплошной ботокс и операции», — негодовали одни.

«Тогда ты была чиста и невинна. Тебе этого так не хватает сейчас», — согласились другие. «Просто чудо!» — восхищались русскоязычные комментаторы.

Это не первый раз, когда Ким выкладывает кадры из прошлого. В сентябре она показала, как выглядела в школьные годы. На том снимке тогда еще подросток Кардашян смеется перед камерой, а ее волосы отстрижены в короткое каре и украшены заколкой с желтым цветком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8th grade- Drew Barrymore was my everything!

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