Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Кому нужно обязательно есть хурму? Очень полезно!

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ФОТО: Carlos Santos/PantherMedia/Scanpix

Начинается сезон хурмы. Эти плоды очень полезны для очищения организма: в них много магния, способствующего более интенсивному выведению токсинов. Кроме того, хурма насыщена калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и другими микроэлементами, необходимыми для хорошей и здоровой работы всех систем организма человека, пишет МедикФорум.

Хурма рекомендуется при расстройстве пищеварения. В ее мякоти содержится вдвое больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем в яблоках. По словам специалистов, употребление хурмы является хорошим способом наладить работу кишечника.

Также хурма полезна при имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой.

В состав хурмы входят витамины Р и С, которые укрепляют сосуды и помогают стабилизировать давление. Хурма, в частности, особенно нужна в питании людей, страдающих от гипертонии.

Кроме того, в хурме присутствует много антиоксидантов, способствующих продлению молодости кожи, защищающих ее от морщин, а также повышающих иммунитет в организме. Одним из таковых является витамин А, известный своей способностью повышать защиту от рака.

Вдобавок хурма - это эффективное тонизирующее средство, которое помогает быстро справиться с раздражительностью, снимает усталость и повышает работоспособность.

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