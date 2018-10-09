Бриедис приступил к спарринговым боям перед четвертьфиналом Всемирной боксёрской суперсерии

Соперником Бриедиса в четвертьфинале суперсерии станет представитель Германии Ноэль Гевор, который известен также под фамилией Микаэлян.

"Сейчас могу сказать лишь то, что всё идёт по плану. На данный момент мы больше не хотим раскрывать подробности, чтобы Майрис спокойно мог готовиться к ноябрьскому поединку", - сказал менеджер Бриедиса Раймонд Зепс.

На счету 33-летнего Бриедиса 24 победы (18 нокаутов) и 1 поражение. Свой последний поединок Бриедис провёл в июле против француза Брэндона Делорье, которого уверенно обыграл по очкам.

В то же время у 27-летнего Ноэля Гевора 23 победы (10 нокаутов) и 1 поражение. Свой последний бой немец провёл в сентябре прошлого года, когда победил американца Айзея Томаса.

Бриедис и Гевор сразятся в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Бриедис на этом турнире получил первый номер посева и является фаворитом суперсерии.

Под вторым номером посеян кубинец Юньер Дортикос, который выйдет на ринг против поляка Матеуша Мастернака. Третий номер - это поляк Клиштоф Гловацкий, который выйдет на ринг против россиянина Максима Власова. Под четвёртым номером представлен Руслан Файфер из России. Ему предстоит боксировать с Эндрю Табити из США.