Ср, 10.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Графиня Уэссекская создала маечку латвийского бренда OWA Fashion Все могут короли? Нет, королевы!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Пресс-фото

Особенно радостное событие - без всяких сомнений, самое значимое в этом году - произошло накануне для команды латвийского бренда OWA Fashion: к ним в гости пришли сама герцогиня Уэссекская София и первая леди Латвии Ивета Вейоне.

И пришли столь высокопоставленные дамы не просто, чтобы формально отметиться, пообщаться "ни о чем" и ознакомиться с тонкостями производственного процесса, а еще и делом заняться. Смотрите, каким и как это происходило!

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

Читать также

Актуально

НАВЕРХ