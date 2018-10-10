Графиня Уэссекская создала маечку латвийского бренда OWA Fashion Все могут короли? Нет, королевы!
10 октября 2018, 0:47
Особенно радостное событие - без всяких сомнений, самое значимое в этом году - произошло накануне для команды латвийского бренда OWA Fashion: к ним в гости пришли сама герцогиня Уэссекская София и первая леди Латвии Ивета Вейоне.
И пришли столь высокопоставленные дамы не просто, чтобы формально отметиться, пообщаться "ни о чем" и ознакомиться с тонкостями производственного процесса, а еще и делом заняться. Смотрите, каким и как это происходило!