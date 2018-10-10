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Криштиану Роналду бойкотирует Лигу наций из-за сговора "Реала" и УЕФА

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Криштиану Роналду

ФОТО: AFP/LETA

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался принимать участие в играх сборной Португалии в Лиге наций из-за того, что считает Европейский союз футбольных ассоциаций причастным (УЕФА) к заговору против него, утверждает NEWSru со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Ранее Криштиану уже обвинял в обрушившихся на него неприятностях руководство своего бывшего клуба - мадридского "Реала". Отношения между сторонами окончательно испортились в декабре, когда "сливочные" и их президент Флорентино Перес не поддержали португальца в деле о налоговых махинациях, тогда как сам футболист считал, что за эту ошибку ответственность несет клуб. Эта ситуация повлияла на решение Роналду летом перейти в "Ювентус".

Теперь ряды заговорщиков пополнили чиновники европейского союза, под эгидой которого проводится Лига наций.

Футболист считает неслучайной череду неудач, постигших его в последнее время. Среди них неполучение наград ФИФА, обвинение в изнасиловании американкой Кэтрин Майоргой, удаление в матче Лиги чемпионов с "Валенсией", а также прекращение сотрудничества со стороны некоторых спонсоров

Роналду убежден, что "Реал" повлиял на УЕФА, чтобы ему не дали приз лучшему игроку сезона-2017/18. По этой причине форвард отказывается играть за сборную в Лиге наций.

Португальцы до конца года сыграют еще в трех матчах данного турнира, однако Роналду решил не принимать в них участия.

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