Самоуправления смогут создавать совместные подразделения полиции

Закон также уточняет обязанности муниципальной полиции и устанавливает порядок утверждения в должности начальника муниципальной полиции и его заместителя.

Кабинет министров должен до 1 января 2020 года установить основные требования к форменной одежде сотрудников муниципальной полиции. В случае, если самоуправление не создало свое или совместное с другими самоуправлениями подразделение полиции, его обязанности, как и прежде, будет выполнять Государственная полиция.

В дальнейшем муниципальная и портовая полиция будут обязаны регистрировать заявления и информацию о возможных нарушениях и событиях, угрожающих безопасности людей или общества, и реагировать на поданную информацию, а также передавать полученную информацию компетентным должностным лицам и структурам. Это необходимо, чтобы обеспечить единый оборот информации в электронном виде.