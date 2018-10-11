Чт, 11.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Обвиненный в педофилии актер из «Глухаря» покончил с собой

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ФОТО: Скриншот с видео

В СИЗО скончался актер из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев.

Как сообщает News.ru, ранее обвиненный в педофилии Фатеев покончил с собой в московском СИЗО-3.

Актер был задержан по обвинению в совращении 14-летнего мальчика. Утверждалось, что после знакомства на улице 44-летний актер слал мальчику интимные фото в соцсетях и приглашал в гости, передает Gazeta ru.

Ранее в защиту актера высказывался глава театра, где погибший служил — Роман Виктюк. «Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья. А это абсурдное обвинение – просто наговор!» — утверждал Виктюк.

Михаила Фатеева арестовали 3 октября.

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