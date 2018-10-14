Рижское "Динамо" прервало серию из шести поражений подряд и наконец одержало победу

В первом периоде "Динамо" дважды оставалось в меньшинстве — сначала удаление заработал нападающий Рихард Маренис, а затем Андрис Джериньш. Рижанам удалось отбиться играя вчетвером, но зрители так и не увидели забитые шайбы.

Во втором периоде подопечные Гирта Анкипанса создали несколько неплохих моментов и в какой-то момент, из-за двух удалений в составе Адмирала, играли впятером против троих соперников. К сожалению, численное преимущество так и не удалось реализовать.

В заключительном периоде рижанам всё-таки удалось воспользоваться удалением в стане соперника — Мэтью Майоне нанёс сильный удар и шайба, отрикошетив от соперника, залетела в ворота. В конце игры численное преимущество появилось у "Адмирала", который решил рискнуть и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовался литовский хоккеист "Динамо" Нерюс Алишаускас, который забросил шайбу со своей половины поля в пустые ворота — 2:0.