Пн, 15.10.2018
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Партии продолжают переговоры о формировании правительства

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ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В понедельник, 15 октября, состоится встреча представителей партии "KPV LV" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), на которой будет обсуждаться формирование нового правительства.

Переговоры пройдут в офисе "KPV LV" в 14.00.

В полдень на заседание по обсуждению процесса формирования коалиции соберутся также правление и новоизбранные депутаты "Нового Единства".

Также сегодня в 18.00 состоится заседание правления объединения партий "Для развития/За!", на котором будут рассматриваться предложения Новой консервативной партии (НКП) по формированию правительства.

Сегодня состоится также еженедельное заседание партий нынешней коалиции и заседания правлений ряда других партий.

Инициативу формирования правительства взяли на себя НКП и "KPV LV".

НКП уже предложила партиям, с которыми встретилась во втором раунде переговоров, модель коалиции, в которую войдут НКП, "KPV LV", "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Новое Единство".

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