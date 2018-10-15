Партии продолжают переговоры о формировании правительства

В понедельник, 15 октября, состоится встреча представителей партии "KPV LV" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), на которой будет обсуждаться формирование нового правительства.
Переговоры пройдут в офисе "KPV LV" в 14.00.
В полдень на заседание по обсуждению процесса формирования коалиции соберутся также правление и новоизбранные депутаты "Нового Единства".
Также сегодня в 18.00 состоится заседание правления объединения партий "Для развития/За!", на котором будут рассматриваться предложения Новой консервативной партии (НКП) по формированию правительства.
Сегодня состоится также еженедельное заседание партий нынешней коалиции и заседания правлений ряда других партий.
Инициативу формирования правительства взяли на себя НКП и "KPV LV".
НКП уже предложила партиям, с которыми встретилась во втором раунде переговоров, модель коалиции, в которую войдут НКП, "KPV LV", "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Новое Единство".