Партии продолжают переговоры о формировании правительства

Переговоры пройдут в офисе "KPV LV" в 14.00.

В полдень на заседание по обсуждению процесса формирования коалиции соберутся также правление и новоизбранные депутаты "Нового Единства".

Также сегодня в 18.00 состоится заседание правления объединения партий "Для развития/За!", на котором будут рассматриваться предложения Новой консервативной партии (НКП) по формированию правительства.

Сегодня состоится также еженедельное заседание партий нынешней коалиции и заседания правлений ряда других партий.

Инициативу формирования правительства взяли на себя НКП и "KPV LV".