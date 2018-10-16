Председатель "Единства": главное - сформировать стабильное правительство

На просьбу дать оценку попытке Новой консервативной партии (НКП) сформировать правительство без Союза "зеленых" и крестьян Ашераденс ответил уклончиво, подчеркнув, что выбор тут - за следующим премьером, однако "Новое Единство" хочет, чтобы сформированное правительство было стабильным.

Ашераденс разделяет мнение представителей других партий о необходимости "притормозить" переговоры о формировании правительства, чтобы перед распределением должностей достичь соглашения о том, что новое правительство берется сделать.

Оснований для спешки нет, считает лидер "Единства".

Как сообщалось, 12 октября НКП объявила о своем предложении другим партиям в отношении распределения сфер ответственности в новом правительстве.

НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел.

Объединению "Для развития/За!" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также пост спикера Сейма, на котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.