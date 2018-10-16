Вт, 16.10.2018
Я понимаю, что Olainfarm - лакомый кусок, и многие хотят его откусить. Но, боюсь, что пока этот кусок будут делить нынешними методами, его ценность значительно упадет. Салвис Лапиньш, представитель миноритарных акционеров Olainfarm

Англия нанесла Испании первое домашнее поражение за 15 лет Лига Наций

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Jorge Guerrero/AFP/Scanpix

В понедельник вечером состоялись очередные матчи группового этапа Лиги Наций. Центральной встречей дня стал поединок Испании против Англии, который завершился победой представителей Туманного Альбиона (2:3).

Счёт в матче был открыт относительно быстро — на 16-й минуте Рахим Стерлинг ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот. В середине тайма англичане, усилиями Маркуса Рэшфорда, увеличили своё преимущество. Восемь минут спустя Стерлинг оформил дубль.

Стоит отметить, что при втором и третьем голе англичан, результативной передачей отметился Гарри Кейн, который выдал феноменальный первый тайм. Первый тайм закончился со счётом 3:0 в пользу сборной Англии.

Во втором тайме англичане присели в оборону и не создали ни одного опасного момента. За такой стиль игры подопечные Саутгейта чуть не поплатились, так как сначала Алькасер точно пробил головой после подачи углового, а в компенсированное время отличился Серхио Рамос. Испанцам не хватило времени, разнообразия и слаженности.

Сборная Испании проиграла дома впервые с 2003 года. Англичане, набрав четыре очка в группе, вышли на чистое второе место в четвёртой группе дивизиона А Лиги Наций. Следующим соперником англичан станет вице-чемпион мира сборная Хорватии.

Из остальных противостояний понедельника, стоит отметить поражение сборной Исландии в матче против Швейцарии (1:2). На голы Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга, исландцы ответили одним голом Альфреда Финнбогасона. Домашнее поражение приговорило Исландию к вылету из Лиги А.

Результаты остальных матчей Лиги Наций:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ