Счёт в матче был открыт относительно быстро — на 16-й минуте Рахим Стерлинг ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот. В середине тайма англичане, усилиями Маркуса Рэшфорда, увеличили своё преимущество. Восемь минут спустя Стерлинг оформил дубль.

Стоит отметить, что при втором и третьем голе англичан, результативной передачей отметился Гарри Кейн, который выдал феноменальный первый тайм. Первый тайм закончился со счётом 3:0 в пользу сборной Англии.

Во втором тайме англичане присели в оборону и не создали ни одного опасного момента. За такой стиль игры подопечные Саутгейта чуть не поплатились, так как сначала Алькасер точно пробил головой после подачи углового, а в компенсированное время отличился Серхио Рамос. Испанцам не хватило времени, разнообразия и слаженности.

Сборная Испании проиграла дома впервые с 2003 года. Англичане, набрав четыре очка в группе, вышли на чистое второе место в четвёртой группе дивизиона А Лиги Наций. Следующим соперником англичан станет вице-чемпион мира сборная Хорватии.

Из остальных противостояний понедельника, стоит отметить поражение сборной Исландии в матче против Швейцарии (1:2). На голы Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга, исландцы ответили одним голом Альфреда Финнбогасона. Домашнее поражение приговорило Исландию к вылету из Лиги А.

Результаты остальных матчей Лиги Наций: