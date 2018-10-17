Дела с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор Балтии

"Балтийские страны воспринимаются как один рынок, поэтому нам не все равно, что происходит к северу от литовской границы. Иногда, особенно при общении с представителями надзорных служб из-за Атлантического океана, приходится начинать с объяснений, что такое Балканы, а что такое страны Балтии, и только потом объяснять, чем же отличаются Литва, Латвия и Эстония", - сказал В. Василяускас.

На вопрос о том, как он относится к новым заявлениям американского предпринимателя Билла Браудера о том, что норвежский банк DNB в 2007-2010 годах при участии литовского "Ukio bankas" помог отмыть 533 тыс. долларов США из России, глава Банка Литвы ответил:

"Все мы прекрасно знаем, что большая часть бизнеса утративших банковские лицензии банков "Snoras" и "Ukio bankas" была связана с обслуживанием нерезидентов. Сейчас портфель вкладов нерезидентов в Литве не достигает и 3%, а вклады с востока составляют вообще всего лишь около процента. Картина заметно отличается от наших соседей".

Что касается скандала с отмыванием денег в "Danske Bank" и его решения уйти из стран Балтии, В. Василяускас отметил, что, возможно, это был один из факторов.

"Это внутренние решения банковских групп. "Danske Bank" декларировал желание сконцентрироваться на своем домашнем рынке, который находится в Скандинавии, особенно в Дании".

На вопрос, ложатся ли пятном на все страны Балтии все эти истории с отмыванием денег, а также подозрения о коррупции в отношении руководителя Банка Латвии Илмара Римшевича, руководитель Банка Литвы сказал, что не хотел бы комментировать дело Римшевича.

"Ведется расследование, и мы увидим, какие там будут ответы. Но все эти действия под тем или иным углом касаются репутации банковского сектора балтийских стран.

В июне мы специально ездили в США, где обошли все надзорные органы - казначейский департамент, Федеральный резервный банк. Мы пытались объяснить, в какой ситуации находится Литве в плане бизнеса нерезидентов. Я бы обратил внимание, что наша банковская система, в отличие от Латвии и Эстонии, все еще имеет доступ к долларовому корреспондентскому банковскому делу США. Это говорит о том, что определенная разница в странах Балтии существует", - сказал В. Василяускас.