В Афганистане в госучреждении произошла стрельба, ранены американцы

В частности, указано, что начальник полиции Кандагара Абдул Разик был убит, а двое американских граждан получили ранения во время стрельбы в офисе губернатора афганского города вскоре после визита генерала армии Соединенных Штатов, командующего Миссии решительной поддержки НАТО и Силы США - Афганистан Остина Скотта Миллера.

Как сообщил пресс-секретарь НАТО, в результате инцидента двое граждан США получили ранения. Он добавил, что во время инцидента погиб также местный оператор.

В то же время командир Миссии поддержки НАТО в Афганистане Остин Миллер не пострадал, пишет издание.

"Сегодня в кандагарском дворце произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным сообщениям, инцидент произошел между афганцами. Два американца были ранены во время перестрелки, и они были эвакуированы медицинскими работниками", - сказал представитель НАТО в афганской миссии полковник Кнут Петерс.

По данным местных жителей в Кандагаре, они услышали громкий взрыв, а затем звуки стрельбы, передает Korrespondent.net.