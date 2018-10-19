Жители Литвы начали находить в продуктах питания иглы

Как информировала ГПВС, три сообщения были об иглах в бананах, еще одно - об игле в охлажденном мясе.

Служба призывает потребителей проявлять бдительность и рекомендует перед употреблением осматривать фрукты, особенно бананы, нарезать их кусочками.

"Такие злостные случаи установлены в нескольких различных торговых центрах, мишенью злоумышленников стали бананы. Эти фрукты были привезены с разных предприятий разными поставщиками, так что мы подозреваем, что они могли быть испорчены в торговых залах или на складах торговых центров", - говорит директор ГПВС Дарюс Рямяйка.

Сейчас служба работает с представителями торговых компаний, призывая их усилить контроль, особенно в отделах овощей, наблюдать за тем, что происходит в торговых залах. В расследование предполагается включить и сотрудников правоохранительных органов.

"Мы также призываем покупателей быть внимательнее, не оставаться равнодушными, если заметили чье-нибудь странное поведение, и незамедлительно сообщать об этом работникам торговли", - сказал Д. Рямяйка.

Первый банан с иглой был обнаружен в торговом центре "Lidl" в Шяуляй, второй - в каунасском "Iki", третий - в мариямпольском торговом центре "Maxima".