Они заявили, что бывший гинеколог университетского медицинского центра Джордж Тиндалл домогался их во время осмотров, однако руководство университета долгие годы не обращало внимания на жалобы студенток и медсестер, работавших с врачом. За полгода до этого, в мае 2018-го, о неподобающем поведении врача заявляли еще 52 женщины; эти случаи начала расследовать полиция. Семь из этих женщин подали на врача в суд.

В ходе следствия выяснилось, что в общей сложности на действия гинеколога жаловались 500 пациенток.

В офисе бывшего главврача университетской клиники Лоуренса Нейнштейна обнаружили как минимум восемь официальных жалоб на Тиндалла от пациенток, поданных с 2000 по 2014 год; клиника на них никак не отреагировала (в 2016 году Нейнштейн умер). Как считает полиция, пострадавших может быть еще больше, так как за годы работы в университете Тиндалл провел осмотры около десяти тысяч женщин.

Джордж Тиндалл — сейчас ему 71 год — начал работать в медицинском центре Университета Южной Калифорнии в конце 1980-х и был основным, а зачастую и единственным гинекологом центра. Первые жалобы на него поступили в 1988 году. Пациентки утверждали, что врач допускал унизительные, интимные и расистские замечания об их внешности и физиологических особенностях во время осмотров, совершал движения пальцами у них во влагалище (в том числе без медицинских перчаток), фотографировал их гениталии и иногда просил полностью раздеться для осмотра.

Одна из бывших пациенток Тиндалла рассказала The Los Angeles Times, что врач выписывал ей рецепты на противозачаточные таблетки только на два месяца — чтобы чаще проводить осмотры.

Многие девушки говорили, что гинеколог «исследовал» их влагалище пальцами перед тем, как вводить расширитель — якобы чтобы понять, «достаточно ли оно широкое» (гинекологи, с которыми поговорило издание, заявили, что это неприемлемая практика).

On June 5, 2018, Lieff Cabraser and co-counsel filed a class action lawsuit on behalf of women who were sexually abused, harassed, and molested by gynecologist George Tyndall, M.D., while they were students at University of Southern California pic.twitter.com/iQ8GrKZvVb — david west (@DavidDwest450) October 11, 2018

Как рассказали The Los Angeles Times некоторые коллеги гинеколога, в последние годы он мог специально выбирать себе в жертвы китайских студенток (их число в университете растет): они зачастую плохо говорят по-английски, не знают американских законов и медицинских норм и склонны подчиняться всем требованиям врача. На поведение гинеколога жаловались и ассистировавшие ему медсестры, которые считали его поведение непрофессиональным и подозрительным.

В 2013 году после жалобы восьми медсестер, присутствовавших на осмотрах женщин Тиндаллом, старшая медсестра центра Синди Гилберт рассказала о недопустимом поведении гинеколога главврачу клиники Лоуренсу Нейнштейну.