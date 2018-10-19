19 октября 93 женщины подали коллективный иск к Университету Южной Калифорнии, где они учились или продолжают учиться.
Они заявили, что бывший гинеколог университетского медицинского центра Джордж Тиндалл домогался их во время осмотров, однако руководство университета долгие годы не обращало внимания на жалобы студенток и медсестер, работавших с врачом. За полгода до этого, в мае 2018-го, о неподобающем поведении врача заявляли еще 52 женщины; эти случаи начала расследовать полиция. Семь из этих женщин подали на врача в суд.
В ходе следствия выяснилось, что в общей сложности на действия гинеколога жаловались 500 пациенток.
В офисе бывшего главврача университетской клиники Лоуренса Нейнштейна обнаружили как минимум восемь официальных жалоб на Тиндалла от пациенток, поданных с 2000 по 2014 год; клиника на них никак не отреагировала (в 2016 году Нейнштейн умер). Как считает полиция, пострадавших может быть еще больше, так как за годы работы в университете Тиндалл провел осмотры около десяти тысяч женщин.
Джордж Тиндалл — сейчас ему 71 год — начал работать в медицинском центре Университета Южной Калифорнии в конце 1980-х и был основным, а зачастую и единственным гинекологом центра. Первые жалобы на него поступили в 1988 году. Пациентки утверждали, что врач допускал унизительные, интимные и расистские замечания об их внешности и физиологических особенностях во время осмотров, совершал движения пальцами у них во влагалище (в том числе без медицинских перчаток), фотографировал их гениталии и иногда просил полностью раздеться для осмотра.
Одна из бывших пациенток Тиндалла рассказала The Los Angeles Times, что врач выписывал ей рецепты на противозачаточные таблетки только на два месяца — чтобы чаще проводить осмотры.
Многие девушки говорили, что гинеколог «исследовал» их влагалище пальцами перед тем, как вводить расширитель — якобы чтобы понять, «достаточно ли оно широкое» (гинекологи, с которыми поговорило издание, заявили, что это неприемлемая практика).
On June 5, 2018, Lieff Cabraser and co-counsel filed a class action lawsuit on behalf of women who were sexually abused, harassed, and molested by gynecologist George Tyndall, M.D., while they were students at University of Southern California pic.twitter.com/iQ8GrKZvVb— david west (@DavidDwest450) October 11, 2018
Как рассказали The Los Angeles Times некоторые коллеги гинеколога, в последние годы он мог специально выбирать себе в жертвы китайских студенток (их число в университете растет): они зачастую плохо говорят по-английски, не знают американских законов и медицинских норм и склонны подчиняться всем требованиям врача. На поведение гинеколога жаловались и ассистировавшие ему медсестры, которые считали его поведение непрофессиональным и подозрительным.
В 2013 году после жалобы восьми медсестер, присутствовавших на осмотрах женщин Тиндаллом, старшая медсестра центра Синди Гилберт рассказала о недопустимом поведении гинеколога главврачу клиники Лоуренсу Нейнштейну.
Она утверждает, что после этого на протяжении нескольких лет регулярно ставила Нейнштейна в известность о таких же инцидентах; Тиндалл отделывался предупреждениями. В 2016-м Гилберт обратилась в университетский центр помощи женщинам, пострадавшим от сексуального насилия, — там действия врача однозначно расценили как насилие.
Тиндалла временно отстранили от работы и начали внутреннее университетское расследование. Специальная комиссия пришла к выводу, что его действия не вписываются в общепринятые медицинские нормы и их можно трактовать как насилие над пациентками.
Спустя год руководство университета позволило гинекологу уволиться по собственному желанию, выплатило ему денежную компенсацию и не стало предавать этот случай огласке — в том числе не заявило о случившемся в медицинскую коллегию Калифорнии, которая занимается подобными нарушениями. Это заявление университет подал только в марте 2018 года — когда обвинения в адрес Тиндалла начала расследовать газета The Los Angeles Times. Незадолго до этого гинеколог подал в университет прошение о восстановлении в должности.
В мае 2018-го президент Университета Южной Калифорнии С. Л. Макс Никиас опубликовал обращение ко всем сотрудникам и студентам университета, в котором рассказал об обвинениях в адрес Тиндалла, — и признал, что руководство учебного заведения слишком поздно обратилось в медицинскую коллегию штата.
«У нас высокие требования к людям, которым мы доверяем благополучие наших студентов. И хотя у нас нет никаких подтверждений, что доктор Тиндалл совершал уголовные преступления, мы не сомневаемся, что его поведение было полностью неприемлемым. Это явное нарушение принципов нашего сообщества и постыдное предательство наших принципов», — говорилось в обращении главы университета.
8 августа, после того как об обвинениях в адрес Тиндалла начала писать американская пресса, а с обвинениями в его адрес выступили десятки женщин, Никиас подал в отставку. Спустя несколько недель у Джорджа Тиндалла отозвали медицинскую лицензию. Сам врач отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его манипуляции были строго профессиональными.
Адвокат Джон Мэнли, представляющий интересы женщин, подавших иск к университету, жестко раскритиковал попечительский совет университета за то, что он никак не прокомментировал обвинения: «Они не сказали ни слова — ни одного. А этих женщин — 500. Скажите хоть что-то».