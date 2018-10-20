В урожайные годы Рижский порт переваливал 14 миллионов тонн угля. В прошлом — 11. В этом году ждут 12. На данный момент уголь занимает 39% в общем объёме грузов рижской гавани. Единственный поставщик угля — Россия. Через Ригу проходит 6% её угольного экспорта. А главный покупатель - Евросоюз. В ЕС направляется 83% угля из Риги. Тройка лидеров Нидерланды (21%), Германия (20%) и Италия — 13%.

Проблема для Риги только в том, что Европа подписала Парижские соглашения, а они предусматривают отказ от такого неэкологичного вида топлива как уголь.

В прошлом году в немецком городе Бонн прошла 23-я климатическая конференция ООН. По её итогам 34 государства и региона и ещё 24 компании вступили в «Альянс против угля». Вступившие в него страны и территории обязались отказаться от использования угля в энергетике и установить мораторий на новые угольные станции без технологий улавливания выбросов. В коалиции уже Голландия (21% поставок), Италия (13%), Бельгия (4%), Швеция (4%), Дания (3%) Франция (2%), Финляндия (2%).

Как рассказала Русскому вещанию LTV7 координатор политики угля Климатической сети Европы Джоанна Флисовска, большая часть Европы прекратит использовать уголь к 2030 году. Французские угольные ТЭС, например, будут закрыты уже в 2021 году. Но главных решений ждут от Германии — собирается ли она сказать «нет» углю твёрдо и окончательно. Именно Германия является главным импортёром российского угля в Европе.

Управляющий по развитию бизнеса RB Rail Каспарс Бришкенс уверен: если бы не ремонт оборудования в Усть-Луге, то падение объёмов перевалки угля было бы зафиксировано уже в этом году.

«Латвия, как транзитная платформа для этого потока, может потерять значительные объёмы. Я не скажу, что этот объем в течение пяти лет упадёт до нуля. Но я не могу согласиться и с мнением порта о том, что этот объём сохранится на отметке — чуть больше 10 миллионов», - сказал Русскому вещанию LTV7 Бришкенс.

Видимо, предвидя проблемы на западе, Россия развивает перевалочные мощности на востоке. Порт Ванино в Хабаровском крае проходит модернизацию. Уже через два года он сможет переваливать до 40 миллионнов тонн угля в год. Вместо нынешних двадцати. Не стоит забывать и про конкуренцию с Усть-Лугой на Балтике. Однако же Рижский порт и его управляющий настаивают: пока можно грузить спокойно.

«Если мы смотрим на следующие пять лет, думаю вряд ли что-то изменится. Активно работаем на привлечение других грузов. В этом году перевалим больше миллиона тонн зерна», - заявил «Личному делу» управляющий Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш.