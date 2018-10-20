Уже в ноябре, по информации программы Русского вещания LTV 7 «Личное дело» Рижский порт устроит официальные смотрины новых терминалов на острове Криеву. Терминал на другом берегу Даугавы строят, чтобы избавить центр от угля. Но, похоже, через несколько лет Латвия избавится от угля естественным путем. Большая часть Европы к 2030 году откажется от использования угля в энергетике. И это решение ударит по Латвии, сообщает Русское вещание LTV7.
В урожайные годы Рижский порт переваливал 14 миллионов тонн угля. В прошлом — 11. В этом году ждут 12. На данный момент уголь занимает 39% в общем объёме грузов рижской гавани. Единственный поставщик угля — Россия. Через Ригу проходит 6% её угольного экспорта. А главный покупатель - Евросоюз. В ЕС направляется 83% угля из Риги. Тройка лидеров Нидерланды (21%), Германия (20%) и Италия — 13%.
Проблема для Риги только в том, что Европа подписала Парижские соглашения, а они предусматривают отказ от такого неэкологичного вида топлива как уголь.
В прошлом году в немецком городе Бонн прошла 23-я климатическая конференция ООН. По её итогам 34 государства и региона и ещё 24 компании вступили в «Альянс против угля». Вступившие в него страны и территории обязались отказаться от использования угля в энергетике и установить мораторий на новые угольные станции без технологий улавливания выбросов. В коалиции уже Голландия (21% поставок), Италия (13%), Бельгия (4%), Швеция (4%), Дания (3%) Франция (2%), Финляндия (2%).
Как рассказала Русскому вещанию LTV7 координатор политики угля Климатической сети Европы Джоанна Флисовска, большая часть Европы прекратит использовать уголь к 2030 году. Французские угольные ТЭС, например, будут закрыты уже в 2021 году. Но главных решений ждут от Германии — собирается ли она сказать «нет» углю твёрдо и окончательно. Именно Германия является главным импортёром российского угля в Европе.
Управляющий по развитию бизнеса RB Rail Каспарс Бришкенс уверен: если бы не ремонт оборудования в Усть-Луге, то падение объёмов перевалки угля было бы зафиксировано уже в этом году.
«Латвия, как транзитная платформа для этого потока, может потерять значительные объёмы. Я не скажу, что этот объем в течение пяти лет упадёт до нуля. Но я не могу согласиться и с мнением порта о том, что этот объём сохранится на отметке — чуть больше 10 миллионов», - сказал Русскому вещанию LTV7 Бришкенс.
Видимо, предвидя проблемы на западе, Россия развивает перевалочные мощности на востоке. Порт Ванино в Хабаровском крае проходит модернизацию. Уже через два года он сможет переваливать до 40 миллионнов тонн угля в год. Вместо нынешних двадцати. Не стоит забывать и про конкуренцию с Усть-Лугой на Балтике. Однако же Рижский порт и его управляющий настаивают: пока можно грузить спокойно.
«Если мы смотрим на следующие пять лет, думаю вряд ли что-то изменится. Активно работаем на привлечение других грузов. В этом году перевалим больше миллиона тонн зерна», - заявил «Личному делу» управляющий Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш.
Пока ещё министр сообщения Улдис Аугулис уверен – вопросы не только к правительству, но и к самим предпринимателям. Нужно уметь приспосабливаться. Предприниматели же считают, что возить уголь мы будем до победного конца. А он не за горами.