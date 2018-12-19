Укол оргазма: зачем женщины делают инъекции крови в вагину

"Как сообщает британское издание Daily Mail, такую необычную процедуру предлагают сегодня все больше косметологических клиник. Процедура якобы увеличивает шансы женщины испытать оргазм, повышает либидо, делает клитор более чувствительным и способствует выделению большего количества смазки при сексе. Цена вопроса: около 2000 евро", - передает журналист Моритц Дитхельм.

"Для процедуры, получившей название "укол оргазма",

у женщин берут кровь из вены и путем центрифугирования получают из нее плазму, которую затем вводят под местной анестезией в стенку влагалища под мочеиспускательным каналом",

- поясняет издание.

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"Плазма содержит регенерирующие, способствующие росту клеток вещества, которые заставляют стволовые клетки улучшать кровообращение, активизируют формирование здоровой ткани и кровеносных сосудов в области вагины", - отметил в разговоре с британской газетой The Independent пластический хирург Шериф Вакил. По его словам, "укол оргазма" он сделал уже более чем 2000 пациенткам.

Между тем, отмечает Дитхельм, есть и те, кто критикует процедуру.

"Прежде всего, пока еще не существует научного доказательства эффективности "уколов оргазма", - пишет на своем сайте гинеколог Йен Гунтер из канадского города Виннипег.

Косметолог Мэделин Феркинс из Сиднея, в свою очередь, защищает тренд, отмечая, что это абсолютно естественная процедура, ведь кровь является частью организма.