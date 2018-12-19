Девушка с абсолютно плоским животом оказалась на восьмом месяце беременности

Шафран Хэффер (Saffron Heffer) было 17 лет, когда она начала чувствовать слабость и недомогание. Врачи списывали все на анемию и нехватку витаминов, но девушке становилось все хуже и хуже. За несколько месяцев она похудела с размера M до размера S, не ограничивая себя в питании. Отсутствие менструаций девушка списывала на действие гормональных препаратов.

"Я объясняла свою неожиданно проснувшуюся страсть к салату, клубнике и мороженому тем, что в магазине рядом стали чаще устраивать на них акции",

- призналась она. Девушка вела обычный образ жизни: регулярно ходила в тренажерный зал и загорала.

Беременность заподозрила ее мать, когда увидела на животе дочери пигментные пятна. Хэффер сделала тест на беременность, он оказался положительным.

Она сходила к врачу, и акушерка объяснила ей, что ребенок лежал спиной к животу.

После того, как доктор развернула плод, живот, по словам девушки, вырос за день у нее на глазах. На следующее утро она впервые почувствовала, как плод толкается.

Две недели девушка не знала, как реагировать на новость, и чувствовала себя подавленной. "В итоге я подумала: хорошо, я смогу. Я сильная, я справлюсь", - объяснила она.