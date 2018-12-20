На территории колледжа в Нидерландах произошла стрельба, есть жертва

"Хумейра Оз была атакована на парковке для велосипедов в Роттердамском колледже дизайна вскоре после того, как ее уроки закончились", - говорится в сообщении.

Полицейские арестовали 31-летнего мужчину, предположительно турка. По словам одноклассниц, девушка рассталась с ним некоторое время назад и жаловалась на то, что он угрожал ей. Из-за этого в школу девушку сопровождал отец.

Девушка познакомилась с подозреваемым в Facebook два года назад. Спустя год семья подала жалобу на мужчину, и он недавно получил двухлетний тюремный срок. Прокуроры подтвердили, что подозреваемый недавно был осужден и находился под надзором.