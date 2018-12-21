У комедии "Один дома" появится продолжение

Сейчас продюсеры ищут режиссера новой комедии, который заменит Криса Коламбуса. Сценарий напишет Микки Дэй, известный по шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

Кроме того, планируется, что в новом фильме снимется комедийный актер Уилл Фаррелл, а также Мелисса МакКарти, с которой на данный момент ведутся переговоры.