Вс, 23.12.2018
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Что члены королевской семьи дарят друг другу на Рождество?
Кстати, это идея!

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Мы все испытываем лихорадку и стресс в поисках подарков к праздникм для родных и близких. А представьте себе, если бы вам нужно было найти рождественский презент для самой королевы Великобритании Елизаветы II. Что бы вы сделали?

В королевской семье, как и в любой другой, принято дарить подарки на Рождество. Чем же радуют друг друга монаршие особы?

Оказывается, это совсем не обязательно уникальные или дорогие вещи, а чаще всего - просто милые или забавные. 

Например, на прошлое Рожество Меган Маркл подариле Елизавете II поющего игрушечного хомячка, который особенно понравился корги Ее Величества. Песик даже попытался вырвать игрушку из рук королевы. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Конечно, в первый раз выбирая подарок для королевы, будущие жены ее внуков очень волновались. Так, в свое первое Рождество в королевском доме

Кейт Миддлтон подарила Елизавете II чатни (традиционный индийский соус), сделанный по рецепту ее бабушки, от чего королева пришла в восторг. 

На следующее утро чатни подали к завтраку, и это свидетельствовало о том, что королева одобрила подарок Кэтрин.

А принц Гарри однажды подарил бабушке шапочку для душа с ироничной надписью "Ain't life a bitch".

ФОТО: Reuters/ScanPix

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