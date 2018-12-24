Лишь 18% латвийцев собираются в рождественский сочельник посетить церковь

В ходе опроса, который проводился в декабре, 18% респондентов ответили, что в канун Рождества намерены сходить в церковь, а еще 23% допустили такую вероятность. 50% опрошенных заявили, что в церковь не пойдут, а 9% не могли ответить на этот вопрос.

В ходе такого же опроса в 2016 году о том, что в сочельник пойдут в церковь, заявили 17% опрошенных, в 2015 году - 18%, в 2014 году - 16%, а в 2000 году - 24%.