В ноябре депутаты Сейма получили компенсаций на 13 тыс. евро
26 декабря 2018, 11:04
В ноябре депутатам Сейма компенсаций за аренду жилья и транспортные расходы выплачено на 13 159 евро, сообщается на сайте парламента.
Норма компенсации для депутатов составила 20 025 евро. Некоторые депутаты не используют возможность компенсации или получают компенсацию меньше нормы.
За период с 6 ноября, когда парламент собрался на первое заседание, депутаты получили компенсаций за аренду жилья на 6428 евро и компенсаций транспортных расходов на 6730 евро.
Размер компенсации зависит от места жительства - чем дальше от Риги живет депутат, тем больше компенсация ему полагается.
Самую большую компенсацию получил Янис Тутин ("Согласие") - 672 евро, а самую маленькую - Талис Линкайтс (Новая консервативная партия) - 40 евро.