Чт, 27.12.2018
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Рижское "Динамо" подписало защитника "Спартака"

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Руслан Педан

ФОТО: www.dinamoriga.eu

Российский защитник Руслан Педан присоединился к рижскому "Динамо", сообщает официальный сайт латвийского клуба.

В этом сезоне 24-летний Педан защищал цвета московского "Спартака", в котором выступают латвийские хоккеисты Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш. В составе "красно-белых" защитник провёл только семь матчей в регулярном чемпионате, заработав отрицательный показатель полезности "-3", а также четыре минуты штрафа.

Большую часть сезона Педан провёл в ВХЛ в составе "Химика" из Вокресенска. В ВХЛ он провёл 21 матч, забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Педан защищал цвета "Сочи", а также играл в юниорской лиге в Северной Америке. Его брат Андрей Педан выступает за казанский "Ак Барс", а ранее выступал в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).

На прошлой неделе стало известно, что рижское "Динамо" покинул другой российский защитник Артём Аляев, который также начал сезон-2018/2019 в рядах "Спартака".

Следующий матч "динамовцы" проведут 28 декабря против нижегородского "Торпедо". На данный момент рижане расположились на 9-м месте Западной конференции, отставая от заветной восьмой строчки на 4 очка.

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