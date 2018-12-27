Рижское "Динамо" подписало защитника "Спартака"

В этом сезоне 24-летний Педан защищал цвета московского "Спартака", в котором выступают латвийские хоккеисты Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш. В составе "красно-белых" защитник провёл только семь матчей в регулярном чемпионате, заработав отрицательный показатель полезности "-3", а также четыре минуты штрафа.

Dinamo Rīga komandu papildina aizsargs Ruslans Pedans. pic.twitter.com/TLDrYUN1Wx — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) December 27, 2018

Большую часть сезона Педан провёл в ВХЛ в составе "Химика" из Вокресенска. В ВХЛ он провёл 21 матч, забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Педан защищал цвета "Сочи", а также играл в юниорской лиге в Северной Америке. Его брат Андрей Педан выступает за казанский "Ак Барс", а ранее выступал в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).

На прошлой неделе стало известно, что рижское "Динамо" покинул другой российский защитник Артём Аляев, который также начал сезон-2018/2019 в рядах "Спартака".