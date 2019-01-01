От похода в секту до открытия IKEA: Весь год в 13 видео TVNET

В десятом Женском ралли поучаствовало 3200 дам

В честь Международного женского дня 10 марта этого года прошло очередное Женское ралли. Официально в ралли участвовало 800 экипажей или 1600 официальных участниц - водитель + штурман. Это новый рекорд! Однако следует принимать во внимание то, что в каждом экипаже в среднем находилось по две пассажирки, а значит, всего в ралли приняло участие 3200 дам.

Закулисье профессий: татуировщик Мартиньш Кайа

На протяжении всего 2018 года портал TVNET знакомил своих читателей с закулисьями интересных и необычных профессий. Одна из них - ремесло татуировщика, поэтому мы побывали в гостях у Мартиньша Кайа из студии Home Of Tattoos.

Самое пикантное событие года Erots

В середине февраля в выставочном зале на Кипсале прошёл традиционный международный фестиваль эротики Erots. Мероприятие посетила команда TVNET.

Главная артерия Агенскалнса - улица Нометню

В 2018 году мы прогулялись по нашему любимому городу и познакомились с его колоритными местами, насладившись их шармом. Сегодня из всех мест Риги предлагаем вам поближе познакомиться с Агенскалнсом, особенное внимание обратив на улицу Нометню, которую можно назвать главной артерией этого района.

"Лиго в лесу": Шеф-интерпретация блюд к летнему празднику

Часто мы забываем, что вокруг нас растет множество даров природы, из которых абсолютно бесплатно можно приготовить вкусные напитки и закуски. Надо лишь поднять голову и оглядеться вокруг.

Накануне Лиго TVNET рассказывал о необычных рецептах праздничных блюд:

Открытие IKEA в Латвии

Открытие первого магазина IKEA в Латвии для многих жителей страны стало одним из самых ожидаемых событий год. TVNET "вещал с места событий" и до и во время открытия шведского гиганта.

Знакомство с красотами Латвии - прогулочными тропами

Весь год TVNET рассказывал о жемчужинах латвийской природы - прогулочных тропах, которые находятся в различных живописных местах.

Королевская марка автомобиля - Rolls-Royce

Нет более "королевской" марки автомобиля, чем Rolls-Royce. Однако мы, даже не будучи королями и королевами, получили возможность прокатиться на этом роскошном авто.

Работа, о которой не расскажешь маме