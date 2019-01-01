От похода в секту до открытия IKEA: Весь год в 13 видео TVNET

"2018 год нашими глазами" это не только топ самых главных событий, но и подборка самых ярких, впечатляющих и интересных видео, над которыми в течении последних 365 дней работали наши журналисты и видео команда TVNET. Путешествие по Транссибирской магистрали, прогулка по природным тропам Латвии, походы в секты со скрытой камерой, участие в женском ралли, поездка на королевских автомобилях, и много другое...
В десятом Женском ралли поучаствовало 3200 дам
В честь Международного женского дня 10 марта этого года прошло очередное Женское ралли. Официально в ралли участвовало 800 экипажей или 1600 официальных участниц - водитель + штурман. Это новый рекорд! Однако следует принимать во внимание то, что в каждом экипаже в среднем находилось по две пассажирки, а значит, всего в ралли приняло участие 3200 дам.
Закулисье профессий: татуировщик Мартиньш Кайа
На протяжении всего 2018 года портал TVNET знакомил своих читателей с закулисьями интересных и необычных профессий. Одна из них - ремесло татуировщика, поэтому мы побывали в гостях у Мартиньша Кайа из студии Home Of Tattoos.
Самое пикантное событие года Erots
В середине февраля в выставочном зале на Кипсале прошёл традиционный международный фестиваль эротики Erots. Мероприятие посетила команда TVNET.
Главная артерия Агенскалнса - улица Нометню
В 2018 году мы прогулялись по нашему любимому городу и познакомились с его колоритными местами, насладившись их шармом. Сегодня из всех мест Риги предлагаем вам поближе познакомиться с Агенскалнсом, особенное внимание обратив на улицу Нометню, которую можно назвать главной артерией этого района.
"Лиго в лесу": Шеф-интерпретация блюд к летнему празднику
Часто мы забываем, что вокруг нас растет множество даров природы, из которых абсолютно бесплатно можно приготовить вкусные напитки и закуски. Надо лишь поднять голову и оглядеться вокруг.
Накануне Лиго TVNET рассказывал о необычных рецептах праздничных блюд:
Открытие IKEA в Латвии
Открытие первого магазина IKEA в Латвии для многих жителей страны стало одним из самых ожидаемых событий год. TVNET "вещал с места событий" и до и во время открытия шведского гиганта.
Знакомство с красотами Латвии - прогулочными тропами
Весь год TVNET рассказывал о жемчужинах латвийской природы - прогулочных тропах, которые находятся в различных живописных местах.
Королевская марка автомобиля - Rolls-Royce
Нет более "королевской" марки автомобиля, чем Rolls-Royce. Однако мы, даже не будучи королями и королевами, получили возможность прокатиться на этом роскошном авто.
Работа, о которой не расскажешь маме
Тебе только что исполнилось 18? Ты хочешь совместить работу с учебой, а значит, готова работать в вечерние или ночные смены? У меня для тебя две новости. Первая - ты можешь зарабатывать 2000 евро в месяц. Вторая — эта работа зачастую противоречит нормам общественной морали, и о ней ты, скорее всего, не захочешь рассказывать своей маме.
Кульминация столетия Латвии - праздник 18 ноября
Чемодан. Вокзал. Россия.
9288 километров от Москвы до Владивостока. Верхняя и нижняя полка в плацкарте. Журналисты TVNET Мартиньш Отто и Виктория Пушкеле проехали через всю Россию по Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороге в мире. 18 дней в пути, случайные попутчики, новые для нас города и села, о которых еще несколько месяцев назад мы даже не знали, самое глубокое озеро в мире - Байкал, и небольшая деревня в сибирской глуши, жители которой говорят между собой на латышском...
- Отбивные из ягодиц под соусом российских дорог и почему латыши такие "зануды"
- Купание в ледяных водах Байкала, сырая рыба и третий тост в России - за любовь
- Как я официально стала латышкой в Иркутске, или Погружаемся в рутину поезда
- Суровая эта Россия, но красивая и искренняя! Проект "Чемодан. Вокзал. Россия." завершен
Осторожно, секты!
"Мы не анализируем, мы не полагаемся на свои мысли, мы отдаем свое сердце и разум богу. Мы доверяем тебе, господи, веди нас за собой". Десятки людей, скандирующие эту и подобные фразы, вытянув перед собой руки, чуть позже, не выходя из состояния транса, опустошат свои кошельки и карманы. В Латвии существует более 100 сект, в том числе радикальные псевдо-религиозные организации, использующие на своих собраниях гипноз и практикующие экзорцизм. Русский TVNET со скрытой камерой побывал на служениях некоторых из них.
“Cabaret O!” - наслаждение для глаз и ушей
Слова здесь излишни - просто смотрите видео TVNET!
Спасибо, что провели этот год вместе с нами!