Из-за жары изменили правила Australian Open

Организаторы Australian Open, который стартует 14 января, ввели новые правила на случай жары для мужского одиночного разряда.
Если специально разработанная шкала термического напряжения во время игры достигнет оценки 4.0, игрокам разрешат взять перерыв на 10 минут после третьего сета. Если же шкала достигнет 5.0, арбитр на вышке получит право отложить матч, передает ВВС.
Подобные правила уже действовали на женских и юниорских соревнованиях, а для колясочников были предусмотрены перерывы в 15 минут.
Во время Australian Open-2018 температура в тени достигала 40 градусов, а румынка Симона Халеп после финала с Каролин Возняцки оказалась в больнице, где ей поставили диагноз - "истощение и обезвоживание".
🇷🇴@Simona_Halep is reported 2have been hospitalized following her grueling three-set final #AusOpen— TRAVEL&Sports (@travel__Sports) 28 января 2018 г.
The lion-hearted 🇷🇴 was taken to hospital 4treatment 4dehydration & exhaustion, according2 an @ESPNtenis report that showed📸 #Halep in a hospital bed with a drip in her arm. pic.twitter.com/5XkwRvl5sk