Из-за жары изменили правила Australian Open

Если специально разработанная шкала термического напряжения во время игры достигнет оценки 4.0, игрокам разрешат взять перерыв на 10 минут после третьего сета. Если же шкала достигнет 5.0, арбитр на вышке получит право отложить матч, передает ВВС .

Подобные правила уже действовали на женских и юниорских соревнованиях, а для колясочников были предусмотрены перерывы в 15 минут.

Во время Australian Open-2018 температура в тени достигала 40 градусов, а румынка Симона Халеп после финала с Каролин Возняцки оказалась в больнице, где ей поставили диагноз - "истощение и обезвоживание".