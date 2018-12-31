Протесты в ЕС, Трамп повернулся к Китаю, Brexit надоел: старый год уходит, чего Европе ждать от нового?

А итальянская правящая коалиция правых и левых популистов так просто "сломалась" после первой же попытки конфликта с Брюсселем. И теперь старается, как может, кокетничать с евроинституциями. Впрочем было бы странно, случись оно иначе: в отличие от Польши, Италия в долгах, как в шелках.

А сценарий "греческой трагедии" никем пока что не забыт. И подсказывает даже самым упертым: лучше не зарываться с теми, кто деньги дает. Особенно когда их вечно не хватает.

Лучше не собачиться с теми, кого, как ни крути, уважает твой электорат. Поэтому если к евроинституциям у него традиционно высокое доверие, то не выгоднее ли вместо мозольной и не гарантирующей успеха борьбы с этим доверием - и этими институциями - попробовать самим в них внедриться?

Прийти к такому выводу популистам Европы помог не только тягомотный "сериал" Brexit, открывшийся потоком фэйк-ньюсов, призванных рассорить британцев с евроинституциями, но также и несбывшиеся иллюзии некоторых восточноевропейских правительств на "сепаратные" отношения с Соединенными Штатами в лице их лихого лидера.

За два года президентства Трампа только слепой не заметил, что европейские дела утратили приоритетность для Белого дома. Куда важнее победа в торговой войне с Китаем - как, впрочем, и стабильность военно-политического присутствия США в Юго-Восточной Азии. Кстати, первые успехи Трампа на этом фронте уже очевидны: никогда за всю историю своего существования обе Кореи не были так близки, как сегодня.

Неслучайно именно в момент переговоров с младшим Кимом Трамп оказался вполне "в теме". И совершенно "в своей тарелке" - чего никак нельзя сказать о его нелепых репликах в Брюсселе и уж тем паче о постыдном поддакивании в Хельсинки. Еще бы: все, что связано с Китаем, - и важно, и захватывающе. А с Европой - не слишком. Да, конечно, существует НАТО и прочие давние узы с историческим союзником - против Китая, увы, никак не применимым...

Что же касается РФ... уфф, малоприятное место. Пакостное, можно сказать. Вроде Ирана. Но с настоящим соперником США - Китаем - опять-таки, никакого сравнения.

Поэтому можно, конечно, встретиться-поболтать с Путиным, но можно и не встречаться. Невелика разница. А сильно пакостить начнут - зажмем санкциями еще больнее. Ясно, конечно, что для Европы Россия - как Иран для Израиля. Но из-за океана-то перспектива совсем иная.