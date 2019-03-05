Матч ВХЛ закончился массовым побоищем и тремя часами штрафа

Вратарь рязанской команды Пётр Кочетков не успел вовремя замениться на шестого полевого игрока, а когда ему всё же удалось это сделать, "Рубин" забил второй гол в пустые ворота.

Голкипер принялся спорить с арбитрами матча, а после вбрасывания хоккеисты начали бить друг друга и завязалась массовая драка.

И ещё немного массового побоища в Рязани. Высшая лига даёт жару. pic.twitter.com/HZyw9ARK4P — Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) March 4, 2019

Разгорячённых спортсменов с трудом удалось разнять, а после этого последовали дисциплинарные штрафы. Всего рязанская команда получила 170 штрафных минут, "Рубин" - 26.