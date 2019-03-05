Вт, 5.03.2019
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Матч ВХЛ закончился массовым побоищем и тремя часами штрафа
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ФОТО: vk.com/hcryazan_official

В матче плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) произошла массовая драка с участием хоккеистов команд "Рязань" и "Рубин". Столкновение между игроками произошло за 10 секунд до конца основного времени.

Вратарь рязанской команды Пётр Кочетков не успел вовремя замениться на шестого полевого игрока, а когда ему всё же удалось это сделать, "Рубин" забил второй гол в пустые ворота.

Голкипер принялся спорить с арбитрами матча, а после вбрасывания хоккеисты начали бить друг друга и завязалась массовая драка.

Разгорячённых спортсменов с трудом удалось разнять, а после этого последовали дисциплинарные штрафы. Всего рязанская команда получила 170 штрафных минут, "Рубин" - 26.

От происходящего на льду остались в восторге болельщики, которые вовсю поддерживали с трибун хоккеистов обеих команд. 

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