Матч ВХЛ закончился массовым побоищем и тремя часами штрафа
В матче плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) произошла массовая драка с участием хоккеистов команд "Рязань" и "Рубин". Столкновение между игроками произошло за 10 секунд до конца основного времени.
Вратарь рязанской команды Пётр Кочетков не успел вовремя замениться на шестого полевого игрока, а когда ему всё же удалось это сделать, "Рубин" забил второй гол в пустые ворота.
Голкипер принялся спорить с арбитрами матча, а после вбрасывания хоккеисты начали бить друг друга и завязалась массовая драка.
И ещё немного массового побоища в Рязани. Высшая лига даёт жару. pic.twitter.com/HZyw9ARK4P— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) March 4, 2019
Разгорячённых спортсменов с трудом удалось разнять, а после этого последовали дисциплинарные штрафы. Всего рязанская команда получила 170 штрафных минут, "Рубин" - 26.
От происходящего на льду остались в восторге болельщики, которые вовсю поддерживали с трибун хоккеистов обеих команд.