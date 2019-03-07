Миллионер предлагает целое состояние тому, кто женится на его дочери-девственнице

Родтонг, которому принадлежит процветающая фруктовая ферма дуриана в провинции Чумпхон на юге Таиланда, решил лично позаботиться о будущем своей дочери Карнситы.

В своем "необычном предложении" мужчина подчеркивает, что

его дочь, которая помогает ему управлять семейным бизнесом, свободно говорит по-английски и по-китайски и "она невинна".

По признанию самой девушки, у нее никогда не было парня.

В некоторых районах Таиланда принято, что мужчина платит приданое своей будущей жене перед свадьбой, однако Родтонг заявил, что готов отказаться от этой традиции. Более того,

он пообещал 10 миллионов тайских батов (около 240 тысяч британских фунтов) парню, за которого Карнсита выйдет замуж.

Он также подарит ему свою огромную ферму дурианов, которая является самой крупной в области и оценивается в несколько миллионов.

Все, о чем просит Родтонг, это чтобы будущий зять "усердно трудился и делал его дочь счастливой".

"Я хочу, чтобы кто-то позаботился о моем бизнесе и сделал его стабильным.

Мне не нужно, чтобы у этого мужчины была степень бакалавра, магистра или философа. Я хочу видеть рядом с ней прилежного и трудолюбивого человека. Вот и все",

- говорит заботливый отец.

Несмотря на то, что у Родтонга есть еще несколько детей, включая сыновей (а стало быть - законных наследников!), он сказал, что хочет отдать все будущему мужу Карнситы.

Сама девушка не злится на отца, хотя признается, что была немного удивлена, узнав, что он сделал.

"Я узнала о плане моего отца от друзей и была удивлена, но в этом есть и что-то забавное...

Это правда, что я все еще одинока. Если мне и нужно выйти за кого-то замуж, то все, чего я хочу, это чтобы он был хорошим человеком, который будет любить меня",