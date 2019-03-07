Подорожают ли квартиры в Риге и на сколько?

Во всех сегментах жилья цены сейчас ниже, чем средняя зарплата, в отличие от предкризисного времени, когда в 2006 году квадратный метр квартиры стоил в три раза больше средней зарплаты.

Сейчас лучшее время для покупки квартиры, так как индекс доступности квартир никогда еще не был таким высоким. В прошлом году за среднюю зарплату можно было купить 1,26 кв.м квартиры, в 2006 году - только 0,3 кв.м.

По словам Лаукалейса, уменьшение количества сделок связано с двумя причинами. Во-первых, все три сегмента рынка растут одновременно, а покупателей больше не становится. Вторая причина - условия кредитования в банках становятся все более тяжелыми, нередко банки отказывают в кредитах по нелогичным предлогам, и покупателям приходится обращаться к небанковским кредиторам, у которых выше проценты.

По словам председателя правления "Arco Real Estate" Айгара Шмитса, можно сказать, что на квартирном рынке Риги наступила стагнация, но это неплохо. Дефицит рабочей силы в строительстве приводит к тому, что девелоперы задумываются, а стоит ли вообще начинать вторую очередь проекта. По некоторым позициям затраты на строительство в Риге уже больше, чем в Таллине - до 1200 евро за кв.м для новых проектов.